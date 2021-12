Supermercados na Bahia passam a enviar ofertas via WhatsApp

Os supermercados GBarbosa e Mercantil Rodrigues anunciaram nesta segunda-feira, 11, uma nova ferramenta para que os clientes tenham acesso às promoções. Chamado de “Zap da Promoção”, o canal utilizará o aplicativo WhatsApp para enviar as principais ofertas do dia. Além da Bahia, a iniciativa funciona em Sergipe, Alagoas e Ceará.

Para utilizar o serviço das lojas GBarbosa, é preciso gravar o número na agenda e enviar a mensagem “Promoção”. Já para o Mercantil Rodrigues, a pessoa deve enviar a mensagem “Preço Baixo”. Em seguida, o cliente receberá uma confirmação do cadastro e a partir daí, as principais ofertas serão enviadas.

Segundo as empresas, a central é exclusiva para a divulgação dos descontos e não funcionará como serviço de atendimento ao cliente (SAC). Cerca de oito profissionais estão envolvidos diretamente com a operacionalização do WhatsApp.

