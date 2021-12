Supermercados brasileiros registram alta de 5,3% nas vendas

As vendas do setor supermercadista cresceram 5,3% em todo o país em 2012, na comparação com o ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

De acordo com a entidade, em dezembro do ano passado, houve alta de 5,27% ante o mesmo mês de 2011. Já em relação a novembro de 2012, foi registrado crescimento de 28,71%.

