Supermercado aumenta dívida do consumidor

O supermercado é mais novo vilão do brasileiro. A afirmativa foi confirmada por uma pesquisa sobre crédito no país, que mostra a alimentação como a principal responsável pela inadimplência das pessoas. Com a inflação dos principais produtos consumidos, não foi possível acompanhar o ritmo.



Segundo o estudo, o que mais dificultou o pagamento das dívidas foi o desemprego. Um levantamento do SCPC mostrou que, no terceiro trimestre, 35% dos entrevistados atrasaram o pagamento porque ficaram sem trabalho. No quarto trimestre, foram 41%.



Com o luxo de lado, no carrinho do supermercado, agora, só entram as coisas que a família está acostumada a comer, como o arroz, feijão e carne. Essa mudança de hábito é clara para quem trabalha nos supermercados, que garante que o cliente não consegue encher o carrinho como antes. Agora, não tem mais supérfluo, a quantidade foi reduzida, a marca foi substituída e, ainda assim, as compras são parceladas, na maioria das vezes.



Além da alimentação, a inadimplência é vista no setor de vestuário e calçados. Por outro lado, a pesquisa também apontou que os brasileiros estão aprendendo o dever de casa, já que a compra de móveis e eletrodomésticos, por exemplo, caiu de 24% para 16%. Isso mostra que os gastos estão sendo cortados onde dá, mas no prato é mais difícil.

adblock ativo