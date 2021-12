SuperBahia deve gerar mais de R$ 260 mi em negócios

Com a expectativa de geração de negócios na ordem de R$ 260 milhões, começa nesta terça-feira, 17, em Salvador a SuperBahia 2018, evento que reúne feira e convenção do setor de supermercados, atacados, padarias, restaurantes e distribuidores. É a nona edição do evento, que prevê a participação, na Arena Fonte Nova, de 60 expositores e mais de 100 marcas do varejo de alimentos e demais produtos vendidos pelo setor. A feira segue até quinta-feira.

Nas últimas oito edições, foi, aproximadamente, R$ 1,6 bilhão em negócios firmados. O resultado anima os líderes do segmento de todo o Nordeste para o evento deste ano. A feira é organizada pela Associação Bahiana de Supermercados (Abase) em parceria com o Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia (SindSuper) e reúne fornecedores nacionais e internacionais.

De acordo com os organizadores, além de ser um espaço para bons negócios, a mostra também é uma oportunidade para os empresários de mercados, padarias e supermercados se qualificarem por meio das palestras e consultorias gratuitas oferecidas no evento.

“Está é uma oportunidade do empresário do ter acesso ao que há de mais atual que o setor oferece em nível nacional e internacional, tanto na área de alimentos como a de equipamentos”, diz o presidente da Abase, Joel Feldman. Segundo ele, os profissionais do setor precisam se qualificar cada vez mais para enfrentar um cenário de competição acirrada”.

Segundo o censo que está sendo realizado pela Abase, em Salvador e nos municípios da região metropolitana, oito a cada dez estabelecimentos do setor de varejo de alimentos são formados por pequenos mercados e padarias, com até dois caixas. Na Bahia, são cerca de 25 mil estabelecimentos atuando na área.

