Startups baianas ganham destaque nacional e apontam para crescimento do setor

Das 32 empresas inovadoras que concorreram a um prêmio, na última sexta-feira, 27, no Congresso Anual de Startups e Empreendedorismo (Case), em São Paulo, oito são baianas. O resultado final da premiação foi divulgado após o fechamento desta edição, mas somente a presença efetiva de tantos negócios locais em destaque no maior evento de startups da América Latina traduz um momento de otimismo para o setor na Bahia.

Algumas das startups baianas que participaram do Case já foram tema de reportagens no caderno Negócios e Oportunidades de A TARDE, como o selfHotel, site de reservas de hotéis, o Escavador, que reúne informações sobre profissionais e o sistema de registro remoto de ponto QR Point.

"Estamos em uma fase muito boa, com muitas perspectivas para o setor", diz o gestor de projetos de startups do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Bahia, José Soares, que embarcou para a capital paulista para acompanhar a premiação.

Um dos representantes baianos foi o aplicativo QR Point, que permite o registro de ponto através do smartphone. "Já temos clientes em Barreiras, Feira de Santana e até em outros estados", celebra Eduardo Lobo, sócio do aplicativo e presidente da Associação Baiana de Startups (Abastartups). O QR Point, aliás, foi o vencedor da etapa baiana do Case.

A ideia de facilitar o registro de ponto para quem não fica no escritório durante toda a jornada de trabalho é, de fato, digna de prêmio, mas há muitas possibilidades que podem ser exploradas por quem quer empreender, por meio da inovação. "Onde houver um problema, deve haver uma solução tecnológica", sublinha Igor Galvão, coordenador-executivo do Parque Tecnológico da Bahia, que conta, atualmente, 21 startups incubadas.

Uma outra solução encontrada por empreendedores baianos é o Fast Salon, um site que cadastra manicures, pedicures, cabeleireiros e profissionais de estética em geral e faz a intermediação com clientes que querem atendimento em domicílio. "A ideia surgiu quando uma amiga manicure veio de Alagoinhas (para Salvador) e não encontrou trabalho", conta Felipe Moura, um dos sócios.

Segundo Moura, foram identificados na Bahia, pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), cerca de 300 profissionais. Depois de análise de currículos e entrevistas, foram cadastrados 100 trabalhadores autônomos.

"Os profissionais ficam com 70% do valor cobrado em cada visita", afirma Moura, que classifica o Fast Salon como um tipo de uber do setor da beleza, assinalando que os próprios trabalhadores indicam as zonas da cidade em que preferem trabalhar. "A seleção do pessoal fica a cargo de nosso parceiro Álvaro Castro, que é dono de um salão", afirma.

Editais

Comércio varejista, agronegócios e serviços públicos são algumas das áreas consideradas mais promissoras para quem pretende empreender no estado. Mas, além do talento que leva baianos a criar soluções inovadoras, o apoio de agências fomentadoras, públicas ou privadas, é considerado fundamental para alavancar o setor na Bahia.

Instituições como o Sebrae, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e o Senai-Cimatec têm programas de apoio específicos para negócios inovadores. O Parque Tecnológico, que completou cinco anos de existência, vai lançar um novo edital para sua incubadora no próximo mês. Mesma época em que o recém-criado programa Cidade Inteligente, da prefeitura de Salvador, deve abrir edital para a escolha de uma empresa para fazer a gestão da iniciativa.

"A empresa precisa ter capacidade para investir pelo menos R$ 100 milhões por ano", afirma Humberto Garrido, diretor de atração de investimentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que está à frente do programa. O Cidade Inteligente vai ocupar o segundo andar do Terminal Marítimo da Bahia, no bairro do Comércio, devendo abrigar 100 empreendimentos inovadores.

