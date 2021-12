Startup obtém reconhecimento

A gratificação de ter um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. É assim que se sentem os empreendedores da Movpak, startup baiana incubada no Parque Tecnológico da Bahia, selecionada pelo Challenge Cup como uma das três melhores startups do Brasil.

Junto com a Movpak, seguem para a etapa regional América Latina as startups Plataforma Saúde, do estado do Rio de Janeiro, e a AnnuitWalk, de Pernambuco.

As três classificadas vão concorrer ao prêmio de um milhão de dólares, além de se consolidar e acessar o mercado internacional como startups de ponta genuinamente brasileiras. A etapa regional América Latina do Challenge Cup será realizada no México, em março de 2016.

No caso da Movpack, um dos sócios, Hugo Dourado, destaca o projeto inovador do produto da empresa: a mochila que também serve como meio de transporte. Já conhecida nacionalmente e tendo grande aceitação também nos Estados Unidos, a mochila skate Movpak é o carro chefe da empresa de mesmo nome que está incubada pela Áity, no Parque Tecnológico da Bahia.

Segundo Dourado, a partir de agora a expectativa é de seguir representando bem a Bahia. Ele também garantiu que vai levar o produto para o mercado a partir do próximo ano. "Estamos muito felizes com essa conquista para a Bahia que coloca o nosso estado em destaque", destacou Roberto de Pinho, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Tecnologia e Inovação. (Secti).

