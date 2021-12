Startup baiana cria mochila que vira skate elétrico

A mochila que vira um skate elétrico é uma das inovações tecnológicas que participaram do 1776 Challenge Cup Salvador, evento mundial que reúne as empresas mais promissoras e engajadas em solucionar desafios do planeta. O produto da startup baiana MovPak, desenvolvido no Parque Tecnológico da Bahia, foi um dos mais badalados durante a competição global, que reuniu 20 empresas brasileiras nesta sexta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

"O Parque [Tecnológico da Bahia] tem muito potencial. Cedeu espaço e ajudou com consultorias. O próprio ambiente lá é favorável à invenção e inovação", relatou um dos diretores da MovPak, Hugo Dourado. Ele e os sócios concorrem ao prêmio de um US$ 1 milhão em fundo de investimentos com projetos que vão ser apresentados em 50 cidades espalhadas pelo mundo.

Com três anos no mercado, o MovPak (o produto tem o mesmo nome da startup) transporta até 8 kg na mochila e pode chegar a uma velocidade de 30 km/h quando se transforma em um meio de transporte. O skate elétrico tem controle manual de velocidade e freio e vem embutido na mochila, exigindo apenas duas horas de carga após o uso.

A invenção da startup baiana é, segundo Dourado, um dos transportes elétricos de alta tecnologia mais baratos do mercado. Divulgado especialmente nos Estados Unidos, o produto está em fase de pré-venda online, ao custo de US$ 999. O produto diferenciado, desenvolvido com apoio de recurso do governo do estado, foi um dos motivos que proporcionou a escolha deles, e a de mais três empresas baianas, a participar do Challenge Cup.

Os três vencedores dessa etapa, disputada na capital baiana, seguirão para a etapa América Latina, na Cidade do México em janeiro, onde vão competir com outros líderes de startups da região, para ter a chance de avançar para as Finais Globais no 1776 Challenge Cup, em junho, na cidade de Washington, nos Estados Unidos.

Novo edital

"A MovPak tem sido convidada frequentemente para feiras de tecnologia do mundo todo, foi notícia na revista Forbes como uma das 150 startups mais inovadoras do mundo, tendo sido também classificada como a terceira mais inovadora do Brasil em um ranking feito pelo Sebrae. Agora, o Challenge Cup vem coroar todo o trabalho que vem sendo feito pela empresa, com o suporte da Secti", afirmou Antônio Rocha, coordenador da incubadora Aíty, que funciona no Parque Tecnológico da Bahia.

O governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou na quinta, 10, um novo edital para a seleção de startups focadas em projetos inovadores. As empresas selecionadas passarão a contar com todo o suporte oferecido pela Aíty Incubadora. A chamada pública deve contemplar projetos de base tecnológica divididas em eixos: biotecnologia e saúde, energia e engenharia, e economia criativa e tecnologia da informação e comunicação.

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 12 de fevereiro de 2016 para realizar as inscrições pelo site da Secti.

adblock ativo