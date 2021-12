SSP faz alerta a consumidores durante a Liquida Salvador

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) emitiu um alerta para consumidores durante a promoção Liquida Salvador, que foi iniciada na última segunda-feira, 8, e vai até o próximo dia 14

A campanha da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL) está na 14ª edição e promete vender produtos com desconto em todo o estado.

Segundo a SSP, o ideal é que os consumidores pesquisem preços antecipadamente e guardem os encartes, comprovantes ou folhetos.

A Delegacia de Proteção ao Consumidor (Decom) com outros órgãos de proteção ao consumidor investigarão possíveis casos de crime previstos no Código de Defesa.

A delegacia ainda alerta para anúncios com valores muito atrativos, pois podem ser fruto de roubo ou não existir, caso estejam com preços excessivamente abaixo do mercado.

Até o início do semestre, 90 consumidores procuraram a Decom para denunciar casos de estelionato e outros crimes.

