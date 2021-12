SPC: alta da inadimplência é menor no Norte e Nordeste

As regiões Norte (2,89%) e Nordeste (3,15%) do País foram as únicas onde a inadimplência cresceu menos do que a média nacional (3,95%) em outubro deste ano ante ao mesmo mês do ano passado, mostra o indicador regional de inadimplência do SPC Brasil. Na mesma base de comparação, apenas o Nordeste tinha conseguido isso em setembro.

Já o Sudeste foi, mais uma vez, a região que apresentou o maior crescimento dos consumidores inadimplentes (5,60%) em outubro deste ano. Também apresentaram inadimplência maior do que a média nacional na variação anual as regiões Centro-Oeste e Sul, que tiveram crescimentos de 5,58% e 4,06%, respectivamente.

Além de apresentar a maior alta, o Sudeste teve a maior participação no total de consumidores inadimplentes no Brasil, de 40,34%. Segundo o SPC, a região contribuiu com 2,23 pontos porcentuais (p.p.) para a alta nacional na variação anual (3,95%). A segunda maior contribuição veio do Nordeste, com 25,93% de participação, o que significou 0,82 p.p. de contribuição.

Em terceiro lugar, aparece a região Sul (12,96% e 0,53 p.p.), seguida pelo Centro-Oeste (7,84% e 0,43 p.p.). A menor contribuição para alta veio da região Norte, que, apesar de ter tido participação maior (8,81%) do que o Centro-Oeste, contribuiu com menos para o resultado final (0,26 p.p.).

