Sorteio de fevereiro da Nota Premiada Bahia é adiado

O sorteio de fevereiro da campanha Nota Premiada Bahia, que aconteceria na noite desta quarta-feira, 20, foi adiado para o próxima dia 27 (quarta).

Serão distribuídos dez prêmios de R$ 100 mil para bilhetes gerados a partir das emissões de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante o mês de janeiro.

A previsão é que as relações de bilhetes para o sorteio sejam disponibilizados no site da campanha até o dia 25 deste mês. Para verificar os bilhetes, é necessário acessar o site, fazer o login e, no menu 'Minha Conta', escolher a opção 'Bilhetes'.

