Sorteio da Mega será realizado em Cachoeira; prêmio chega a R$ 6 mi

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, será o cenário do sorteio da Mega-Sena na noite desta quarta-feira, 28, às 20h. No concurso 1942, que está acumulado, é estimando em R$ 6 milhões.

Interessou-se? Então, saiba que as apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do Brasil. O valor da aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

A probabilidade de ganhar em um concurso varia, segundo a Caixa, com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Se você jogar uma aposta simples, a probabilidade de ganhar é de 1 em 50.063.860.

