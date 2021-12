Sorteio da Mega Sena é adiado por conta do feriado

O sorteio nº 1.490 da Mega Sena, que seria realizado nesta quarta-feira, 1º, foi adiado para esta quinta, 2, por conta do feriado do Dia do Trabalho. O prêmio está acumulado em R$ 17 milhões.

Um apostador de Campo Grande levou sozinho o prêmio do último sábado, 27, no valor de R$ 2,8 milhões. As dezenas sorteadas foram 01 - 15 - 24 - 26 - 28 - 48.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 2 e pode ser registrada em qualquer casa lotérica do país. As apostas são aceitas até as 19h do dia do sorteio.

adblock ativo