Sorteio da Mega em cidade baiana pode pagar R$ 6,5 mi nesta terça

O prêmio da Mega-Sena, acumulado de R$ 6,5 milhões, poderá ser pago na noite terça-feira, 14, para o ganhador que acertar as seis dezenas. O sorteio acontecerá às 20 horas (no horário de Brasília), no município baiano de Coribe (a 954 quilômetros de Salvador).

As apostas poderão ser feitas até as 19 horas pela internet ou em qualquer casa lotérica. O bilhete com seis dezenas custa R$ 3,50 e as chances de acertar a bolada milionária é de 1 em 50.063.860.

Para aumentar a probabilidade, o apostador pode adquirir o bilhete máximo com 15 dezenas pelo valor de 17.517,50. Com este tíquete, a probabilidade de levar o prêmio é de 1 em 10.003.

