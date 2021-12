Sob crise, mineradora baiana demite 200 trabalhadores

A redução de 30% do quadro de funcionários da Mirabela Níquel, instalada na região dos municípios de Ipiaú e Itagibá, a cerca de 370 km de Salvador, e iniciada no final desta semana, está afetando as atividades comerciais e de serviços das duas cidades Um total de 200 dos 630 trabalhadores da mineradora receberam aviso de demissão.

O motivo, informou o diretor financeiro da empresa, Nilson Mudin, é a redução da atividade operacional da empresa, que sofre com a queda do preço mundial do níquel, que em 2014 era vendido a US$ 9 a libra e hoje a US$ 4,50 a libra.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Metais Básicos, Metais Preciosos e Brita de Itagibá, Ipiaú, Dário Meira e Gongogi - BA (Metabase-Bahia) foi informado das demissões. A partir da próxima segunda-feira, dia 26, juntamente com a Federação dos Metalúrgicos e Mineradores do Estado da Bahia (Fetim-BA), deverá se posicionar, por se tratar de demissão em massa.

A redução da atividade vai significar uma queda de quase R$ 1.500.000 por mês, nos tributos recolhidos pela prefeitura de Itagibá, explica o prefeito Marcos Valério Barreto (PCdoB).

