Só seis cruzeiros confirmam rota em Salvador para o verão

O presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e representante no país da associação internacional (CLIA Abremar), Marco Ferraz, conclamou esta quinta-feira, 30, em Salvador, os empresários do trade turístico baiano para ampliar as pressões sobre governo, para que sejam mantidos os investimentos em infraestrutura no setor. Juntamente com a alta carga tributária e os custos com mão de obra, a atividade no Brasil já acumula queda de 75% no número de cruzeiristas, na contramão do crescimento mundial.

Segundo dados da Abremar, em 2010, o país recebeu 20 navios de cabotagem (que fazem rota apenas no litoral nacional), número que até agora caiu para apenas seis - segundo confirmação para a próxima temporada, de novembro a abril. Todos têm Salvador na rota.

"A privatização da área de passageiros do porto é vista com otimismo, pela possibilidade de melhoria de receptivo, mas também apreensão, pela possibilidade de elevação das taxas de embarque e desembarque, o que comprometeria ainda mais o setor", disse Ferraz.

O executivo fez palestra sobre o tema, durante sessão da Câmara Empresarial do Turismo da Federação do Comércio (Fecomércio-BA), coordenada pela empresária Avani Duran. "É uma questão que precisa ser tratada com prioridade, diante da movimentação da renda gerada em nossa cidade com a visita dos cruzeiristas", alertou.

