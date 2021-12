Smart Cities: estudo analisa iniciativas na AL e no Caribe

O conceito de gestão urbana passa por transformações impactantes com a apropriação das mais recentes tecnologias de comunicação e informação. Várias metrópoles têm investido no conceito de "smart city", ou "cidade inteligente", com objetivo de criar formas de ação diferenciadas para gestores públicos e cidadãos. Nessa linha, um novo estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), chamado "Caminho para as Smart Cities: da Gestão Tradicional para a cidade inteligente", analisa iniciativas na América Latina e Caribe realizadas com apoio do banco.

"As pessoas têm um papel muito importante enquanto beneficiários e participantes das transformações, a partir do uso de dispositivos e aplicativos móveis que facilitam cada vez mais a colaboração com as políticas de seus governantes", diz a publicação. Segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70% da população global viverá em grandes cidades até 2050.

"O que se tem chamado de smart cities são cidades em que as tecnologias eletrônicas digitais podem fornecer novos elementos para o gestor urbano, ou para as pessoas viverem melhor. Inteligente, nesse caso, é pura tradução de mais informação. Se eu tenho mais informação, eu posso agir melhor. Por exemplo: várias cidades estão instalando sensores para detectar índices de CO2, poluição sonora ou atmosférica, e câmeras de vigilância para monitorar o trânsito ou violência", explica o professor e pesquisador André Lemos, especialista em cibercultura, em entrevista à WebTV UFBA.

Áreas como mobilidade, democracia participativa, consumo, saúde, educação e conectividade têm sido reconfiguradas pelos projetos de cidades inteligentes. O Centro de Operações Rio (COR), no Rio de Janeiro, que analisa dados coletados por sensores espalhados por toda a região urbana e visualiza imagens captadas por mais de 1000 câmeras, é tido como o exemplo brasileiro mais emblemático pela publicação do BID, que explora ainda projetos em cidades como Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Guadalajara, Montego Bay, Nassau, Montevidéo, Florianópolis e Vitória.

Uma das idéias promissoras analisadas pelo estudo é um sistema de identificação de ruídos instalado em um bairro violento na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O mecanismo é capaz de apontar a localização exata do disparo de uma arma de fogo e alertar automaticamente as autoridades. Também pode servir para situações de emergência, captando gritos de socorro, por exemplo. O mesmo tipo de sensor já havia sido implantado em 50 cidades nos Estados Unidos.

Outro projeto brasileiro destacado é o dos "botões de pânico", em Niterói. Lá, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que integra todas as forças de segurança atuantes no município, recebe dados de 600 câmeras de monitoramento, com botões de pânico fixos e móveis. Quando esses botões são acionados por algum agente treinado, o que pode ser feito através do smartphone, um sinal de alerta que aponta o local exato da ocorrência é enviado diretamente para a central.

Embora não costume estar presente nas referências sobre o assunto, Salvador também vem buscando seguir a tendência com alguns projetos, a exemplo da instalação de semáforos inteligentes.

O artigo "Future City Glasgow: programas de ação, tensões e contradições em um projeto de smart city", assinado por André Lemos e pelo pesquisador André Holanda, propõe, para um melhor entendimento dos projetos, um conjunto de modelos que podem se combinar: o panóptico, baseado em monitoramento, no qual o cidadão é objeto de vigilância municipal; o de gestão urbana, focado nos serviços públicos; e o modelo "open data", de transparência pública, em que o Estado é monitorado pela população.

"É preciso ter em mente que não há relação necessária entre projetos baseados em dados e propostas transformadoras, participativas ou de empoderamento. Cabe saber como se constrói o lugar das tecnologias da informação na cidade que se pretende smart, assim como cabe definir quais são o lugar e o papel do cidadão em cada regime estabelecido", diz o artigo.

