Sites ajudam empresas a conseguirem crédito

Solicitar crédito não é mais uma tarefa tão cansativa para o empreendedor. Se antes era necessário ir a cada instituição financeira em busca de juros mais baixos, hoje já é possível fazer a cotação do crédito e escolher a melhor opção pela internet. Essa facilidade é a proposta de sites como o Intoo, que está no mercado desde 2013 e permite que o micro e o pequeno empreendedor elabore um perfil e receba propostas de financiamentos das 54 instituições cadastradas no portal.

Assim como nos bancos convencionais, o empreendedor passa por uma análise antes de ter o empréstimo liberado pelo site. "É avaliado se o empreendedor tem algum tipo de restrição, qual o balanço do negócio para avaliar a capacidade de pagamento do crédito, enfim, esse é um trâmite-padrão", esclarece o cofundador e diretor financeiro do Intoo, Bruno Maggi.

O gerente da unidade de acesso ao crédito do Sebrae, Vítor Lopes, esclarece que qualquer crédito feito em qualquer instituição passará pelos mesmos critérios, já que são burocracias do Banco Central, que não são modificadas facilmente. "Mudar algo nesse processo requer uma articulação dos parlamentares no Congresso. A variação que o empresário pode encontrar é no valor dos juros e em linhas de crédito", diz.

Segundo Maggi, o benefício do site é mediar instituições que estão espalhadas pelo país e os microempreendedores, que podem encontrar uma linha de crédito específica que atenda às suas necessidades.

"Nas instituições financeiras privadas é complicado uma empresa com restituição judicial conseguir crédito, no site é possível encontrar cooperativas financeiras que preferem esse tipo de situação. No portal o pequeno empreender encontrará uma boa proposta", afirma Maggi.

Avaliação

Com tantas carteiras de crédito disponíveis, o empreendedor deve avaliar seu objetivo antes de definir qual será a escolha, indica Lopes. De acordo com ele, é necessário estar preparado para os critérios de avaliação dos bancos e organizar todas as finanças da empresa.

Esse foi o caminho do empresário Mário Lopes, dono da Real Material de Construção, em Feira de Santana, que escolheu a linha de crédito para capital de giro em um banco da região. Com o dinheiro, o empresário fez investimentos em produtos e melhorias na loja. "O crédito veio em um bom momento, com a orientação do Sebrae consegui me organizar financeiramente e pagar as 18 parcelas com tranquilidade", comenta.

Outra possibilidade é buscar o crédito para modificar o seu setor de atuação. Há um ano e meio a empresária Débora Peixoto decidiu procurar um suporte financeiro para montar uma fábrica de alimentos congelados a vácuo. Com a segurança no novo negócio, encerrou as atividades da sua antiga pousada.

"Investir o valor na construção de uma nova cozinha foi fundamental para começar a iniciar o projeto que já vinha planejando", conta Débora.

Vítor Lopes ressalta que o principal cuidado após ter o crédito liberado é evitar misturar as finanças da empresa com os recursos pessoais. "Confundir as finanças pode levar ao endividamento", finalizou.

