Site do BB volta a funcionar após reclamações de clientes

Clientes do Banco do Brasil utilizaram o Facebook para reclamar por não conseguirem acessar o site da instituição e os serviços do internet banking nesta segunda-feira, 2. O serviço online, segundo informaram os clientes pela rede social, ficou fora do ar durante boa parte do dia. Segundo a assessoria do banco, o problema já foi resolvido.

Na fanpage do BB, usuários de todo o Brasil postaram mensagens informando o problema. Até clientes da Argentina, do Peru e da Holanda reclamaram. "Estou nos EUA precisando movimentar valores e nao estou conseguindo acessar o Banco. Assim ficamos ilhados...", disse Victor Roberto Cunha.

A cliente Carol Fontes informou que não foi avisada sobre o problema. "O Banco que interrompeu o meu acesso a internet sem me avisar e não deixa eu movimentar o meu dinheiro. Já entrei em contato com o gerente da agência e ele não me atende e nem responde meus e-mails".

Outros usuários informaram que o site teria sido derrubado por hackers. "Ah não!!! O ANONYMOUS deu um TANGO DOWN novamente??? Não está havendo falha de segurança demais nesse site do Banco não?", postou Glaucia Araujo Gomes.

Em nota enviada à imprensa pela assessoria, o BB informou que o problema no sistema foi causado devido ao volume de acesso. "Informamos que o Banco do Brasil registrou picos no volume de acessos ao site da Instituição, na manhã desta segunda-feira (2), entre 11h30 e 13h30, fato que causou lentidão no sistema em algumas regiões do País. O site, no entanto permaneceu disponível durante todo o período, e o BB registra que tal fato não compromete, de forma alguma, a segurança dos dados de seus clientes".

Outros usuários do país também reclamaram que não conseguiam sacar dinheiro de caixas eletrônicos devido a falta de cédulas. A assessoria informou que o problema, no entanto, não foi registrado na Bahia, e que está averiguando se realmente ocorreu falta de dinheiro nos caixas em outros estados.

