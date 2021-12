Site da Receita fica instável em dia de consulta a lote

Os contribuintes que precisaram consultar o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2015 enfrentam dificuldades no início desta tarde, em função do alto número de interessados. A página da Receita na internet apresenta instabilidade e tem saído do ar em alguns momentos.

Por meio da assessoria de imprensa, a Receita informou que as equipes técnicas foram acionadas e que o alto volume de acessos é a causa mais provável do problema. As linhas do Receitafone, no número 146, estão congestionadas e o serviço é precário.

Desde as 9h, a Receita liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 e a lotes da malha fina de 2008 a 2014. O Fisco vai desembolsar R$ 2,5 bilhões a cerca de 1,5 milhão de contribuintes. A restituição será paga no próximo dia 15.

