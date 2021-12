Sistemas de atendimento do INSS voltam a funcionar

Os sistemas de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltaram a funcionar nesta segunda-feira, 2.



Os serviços foram restabelecidos depois da interrupção, que começou na sexta-feira, 30, para a modernização do centro de processamento da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).



Durante três dias, não foi possível agendar atendimentos, tirar extrato de pagamentos, fazer inscrição na Previdência Social, fazer emissão da Guia da Previdência Social, entre outros serviços. O portal da Previdência na internet e o Teleatendimento 135 também foram afetados.

