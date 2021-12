Simulador ajuda a escolher o plano de celular mais em conta

Em dúvida sobre qual plano de celular melhor atende às suas necessidades? A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PROTESTE) lançou um simulador online que compara os mais recentes planos e pacotes das principais operadoras, para ajudar o consumidor a escolher o mais adequado ao seu perfil.

A ferramenta considera diferentes perfis de usuário e vários aspectos dos planos das operadoras, como chamadas de longa-distância, acesso à internet e video chamadas.

O usuário deve informar seus dados, como o estado no qual se encontra, e escolher um entre seis perfis disponibilizados pelo simulador, para em seguida aguardar o resultado com a indicação do plano mais em conta.

Acesse aqui o simulador: https://www.proteste.org.br/suas-contas/telefonia-fixa-e-movel/simulador/tarifas-de-celular

