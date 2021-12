Simples Doméstico pode ser cadastrado até dia 6 sem multa

Os empregadores que não conseguiram realizar o cadastramento no Simples Doméstico até o prazo, neste sábado, 31, podem realizar o procedimento sem multas até o dia 6 de novembro, data do vencimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Apesar das dificuldades iniciais enfrentadas pelos empregadores, até as 10h desta sexta-feira, 30, mais de 965 mil já haviam realizado o cadastro no site do eSocial. Já o número de empregados inscrito superou a marca de 932 mil, segundo informações da Receita Federal.

Ter todas as documentações em mãos para facilitar o processo é a orientação dada pelo chefe da Divisão de Escrituração da Receita Federal, Clóvis Belbute Peres. "O empregador tem de ter os dados mínimos de contrato, necessários ao preenchimento do cadastro", disse. Segundo Peres, com todos os dados do empregador, do empregado e do contrato, o cadastramento não demora mais do que 20 minutos.

