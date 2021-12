Silvio Santos entra para lista de bilionários da Forbes

O apresentador Silvio Santos será incluído na lista dos homens mais ricos do mundo da revista Forbes, na edição de março. Segundo a publicação, o dono da emissora SBT tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão.

Em reportagem no site da Forbes, publicada nesta terça-feira, 19, Silvio é destacado pela sua capacidade de empreender e a fama entre os brasileiros. "Não há ninguém mais famoso do que Silvio Santos no Brasil", afirma a revista, no primeiro parágrafo da reportagem.

O Grupo Silvio Santos, formado por um conglomerado de mais de 30 empresas e mais de 8 mil funcionários, segundo a Forbes, gera uma fortuna de cerca de em US$ 2 bilhões. Só a marca de cosméticos Jequiti teria valor estimado no mercado de R$ 500 milhões.

A soma destes montantes, de acordo com a publicação, é o suficiente para colocar o apresentador no ranking dos bilionários. Com isso, ele se torna a primeira celebridade brasileira a integrar a lista junto com a apresentadora Oprah Winfrey e os diretores de cinema e produtores Steven Spielberg e George Lucas.

