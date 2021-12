Shows na Arena Fonte Nova chegam a render R$ 1 milhão

Além do futebol, o setor comercial da Arena Fonte Nova, até o final do ano, tem a meta de realizar de três a quatro eventos por semana nos 81 espaços do estádio.

São eventos de pequeno a grande porte, que vão desde reuniões de negócios em camarotes, por R$ 3 mil, a mega shows que podem render mais de R$ 1 milhão para a Arena.

Apesar da estratégia, a consolidação da Arena como espaço multiuso ainda esbarra na percepção do setor de eventos e de produção cultural baiano, que considera os custos do estádio acima dos praticados pelo mercado.

Estratégia

Segundo o diretor comercial da Itaipava Arena Fonte Nova, Claudio Najar, a estratégia para firmar o estádio como espaço multiuso será "agressiva".

"Estamos num momento de entrada do verão que é aquecido no cenário de entretenimento e eventos. Nós estamos com total interesse em trazer cada vez mais eventos para a Arena", diz Najar.

O consórcio não divulga valores de faturamento, mas afirma que a receita proveniente da produção e locação de espaços está entre as três principais do negócio, ao lado dos resultados que compõe uma partida de futebol e da captação de patrocínios.

Desde a inauguração, 50 eventos já foram realizados na Fonte Nova, sendo 21 em 2014, entre shows de artistas nacionais e internacionais, encontros de negócios, desfile de moda, feira estudantil, aniversários e formaturas. Entre os destaques, estão a comemoração de 20 anos de carreira de Ivete Sangalo e o show de Elton John.

Custos

Por conta da estrutura e equipes especializadas em atuar no local, como equipe de segurança, de apoio e brigada de incêndio, realizar um evento na Fonte Nova pode ser de 30% a 50% mais caro do que em outros espaços, segundo produtores locais.

Realizadora da Festa Ploc em Salvador, na Praça Sul do estádio, para 7 mil pessoas, a proprietária da Made Entretenimento, Mariana Freitas, não revela os valores, mas afirma que os custos tendem a aumentar o preço dos ingressos.

"A Arena precisa se adequar ao mercado. Isso faz com que nós produtores tenhamos cautela para levar um evento para lá, apesar das coisas a favor", afirma Mariana Freitas.



Equipamentos

Apesar dos custos, produtores ressaltam a importância da Arena Fonte Nova em suprir a demanda por locais para a realização de eventos de médio e grande porte, principalmente que tenham fácil acesso, estacionamento e segurança.

A produtora Gradus Formatura, realizou lá uma formatura de curso de Medicina para 4 mil pessoas. "O setor é carente na disponibilidade de espaços. A Arena veio como uma opção interessante", diz a sócia da Gradus, Daniela Raich.

