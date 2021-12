Shoppings sorteiam carros e casa

Os já tradicionais sorteios dos shopping centers durante o Natal vêm com prêmios mais sofisticados em 2013. Alguns deles começaram a divulgar os sorteios nesta semana. Carros de luxo e casas de praia são alguns dos prêmios.



"Os sorteios alavancam as vendas. O brasileiro adora concorrer a alguma coisa. Tenho como base a Liquida Salvador, que tem vários sorteios e é a segunda melhor data para o comércio", diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Geraldo Cordeiro.



O Toyota branco, à mostra em um dos corredores do Salvador Shopping, fez o advogado Nilo Cardoso parar por alguns segundos para admirá-lo. "Sem dúvida o sorteio influencia na escolha de um shopping para fazer as compras", disse Nilo.



O casal formado pela estudante Josy Santos e o empresário William Almeida Filho também concorda que os prêmios são um atrativo. "O nível dos shoppings está equiparado. Isso provoca uma concorrência e eleva o nível dos prêmios sorteados", diz William.



Este ano, o Shopping Itaigara resolveu, pela primeira vez, sortear um carro, um Ecosport.



A gerente de marketing do Salvador Shopping, Karina Dourado, diz que o sorteio de dez Toyotas RAV4, cada um acompanhado de um vale-compras de R$ 25 mil, foi uma tentativa de sair do convencional. "O shopping tem é que pesquisar qual é o interesse do cliente", diz. Foi através de pesquisa que o Salvador Norte Shopping decidiu sortear uma casa e um carro na garagem em um condomínio na Estrada do Coco.

