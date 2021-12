Shoppings de Salvador devem reabrir em primeira etapa de flexibilização do comércio, diz site

Shoppings centers e templos religiosos deverão ser reabertos em breve já na primeira fase de flexibilização das restrições o comércio, segundo informações do site Bahia Notícias. O protocolo de reabertura das atividades em Salvador será anunciado nesta terça-feira, 7, pelo prefeito ACM Neto e pelo governador Rui Costa.

Conforme a publicação, a medida deve conter, no mínimo, três fases distintas do atual modelo de medidas restritivas e os shoppings centers junto com os templos religiosos serão os primeiros da empreitada. Ambos terão que adotar regras sanitárias rígidas como limitação do número de pessoas por metro quadrado, distanciamento social e uso de itens de segurança e higiene.

No entanto, o desafio, segundo interlocutores que acompanham o debate, é chegar ao percentual necessário de ocupação de leitos em Salvador que permita flexibilizar a reabertura das atividades. Além disso, seria necessário estabelecer ainda o tempo para que cada uma dessas etapas seja considerada estável para que uma nova mudança aconteça.

Conforme a publicação, não está definido se os atuais decretos terão prazo encerrado no próximo dia 15, atual vigência.

