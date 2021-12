Shoppings de Salvador ampliam canais de vendas para páscoa

Para a celebração da Páscoa, as empresas apostam na diversificação dos canais de vendas, como na ampliação do comércio online, em virtude das restrições das atividades nesse momento de pandemia de Covid-19. Neste ano, os consumidores podem adquirir os ovos de chocolate, o almoço em família e até o vinho através das plataformas digitais de vendas, Drive Thru, delivery até Armários Inteligentes (Locker) para retirada dos itens.

Pensando nisso, o Shopping Salvador e o Salvador Norte possuem plataformas que oferecem frete grátis na primeira compra, como os sites ou os aplicativos (disponíveis em IOS e Android). Outra vantagem é realizar a compra de itens de diferentes lojas e receber todos eles na mesma entrega. Já a “função presente” é ideal para enviar uma homenagem para alguém especial sem precisar sair de casa.

Além disso, é possível realizar a compra virtual pelo smartphone. Um dos exemplos é o serviço de Locker (armários inteligentes), disponíveis no Salvador Shopping, no qual, o vendedor utiliza um aplicativo para abrir o armário e realizar o depósito do produto. Já o cliente recebe automaticamente um código, que destrava a porta para a retirada do item. Os clientes ainda têm opção de retirar nos espaços de Drive Thru ou consultar outras modalidades nos sites.

Opções de Chocolates

Mendoá Chocolates – Salvador Shopping

Produtos com descontos de quase 40%

www.salvadorshoppingonline.com.br/store/mendoa-chocolates/

Chocolates Brasil Cacau – Salvador Shopping

A marca possui opções de guloseimas de chocolate a partir de R$5,90

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/chocolate-brasil-cacau/

San Paolo Gelato – Salvador Shopping

Ovos de colher de Cookies com Ninho ou Waffle com Nutella

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/san-paolo-gelato/

Cacau Show – Salvador Norte

Opções de ovos de Páscoa a partir de R$19,90

https://salvadornorteonline.com.br/store/cacau-show/

WhatsApp: 71 3414-9197

Le Biscuit – Salvador Norte

Barras de chocolate a partir de R$ 5,99. Promoção “Leve 3 por R$ 10,99”

Drive Thru - WhatsApp 11 93022-2222

Lojas Americanas – Salvador Norte

Caixa de Chocolate Garoto R$9,99. Promoção: na compra de 2, cada uma sai por R$7,49

Drive Thru – WhatsApp 21 4042- 0321

Opções para almoço da Semana Santa

Camarada Camarão – Salvador Shopping

Opções de moquecas, peixes, frutos do mar e saladas a partir de R$32,50

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/camarada-camarao/

Al Mare – Salvador Shopping

Pratos da alta gastronomia com foco em frutos do mar; pratos a partir de R$39,90

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/al-mare/

Beach Stop – Salvador Shopping

Pratos como Bobó ou Moqueca de Camarão por apenas R$29,90

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/beach-stop/

Spoleto – Salvador Norte

Massas e risotos a partir de R$15,90

https://salvadornorteonline.com.br/store/spoleto/

Opções de vinhos

Ridouro – Salvador Shopping

A marca aposta em vinhos produzidos na Quinta Maria Izabel; opções a partir de R$75

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/ridouro/

Chez Cohen – Salvador Shopping

A marca traz opções de espumantes e vinhos a partir de R$60,90

https://salvadorshoppingonline.com.br/store/chez-cohen/

Adega Top Vinhos – Salvador Norte

A marca aposta em vinhos a partir de R$25

https://salvadornorteonline.com.br/store/adega-top-vinhos/

