Shoppings abrem mais cedo para receber clientes na Black Friday

Os principais shoppings de Salvador, supermercados, grande redes de móveis e eletrodomésticos e lojas de departamento vão funcionar em horário estendido e com programação especial, nesta sexta-feira, 25, durante a sexta edição da Black Friday. O estabelecimentos comerciais estão prometendo descontos de até 80%, e outros mimos, como estacionamento grátis, mas é preciso ficar atendo às falsas ofertas e com o endividamento. Para quem pretende comprar nas lojas virtuais, uma dica: é necessário que haja o cuidado em identificar se as empresas que oferecem o produto são reais, se têm históricos e reputações positivas na internet, além de oferecerem recursos suficientes para uma transação segura na rede.

>>Confira horário de funcionamento dos shoppings na Black Friday

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, do Grupo JCPM, funcionarão em horário diferenciado nesta sexta. Os centros de compras abrirão as portas às 8h (uma hora antes do habitual) e encerrarão suas atividades somente às 23h (uma hora depois). A campanha seguirá durante todo o fim de semana, em horário normal: sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h. Os lojistas garantem descontos de até 70%.

A caça pelos preços baixos no Shopping da Bahia começa nesta sexta às 7h e segue até às 22h. Os descontos variam de acordo com as lojas e podem chegar até 70%. “A Black Friday tem sido um sucesso nos últimos anos e a expectativa é grande para esta edição”, diz Izabel Ciacci, gerente de marketing.

Estacionamento

O Shopping Bela Vista oferecerá estacionamento gratuito desta sexta até domingo e também terá horário de funcionamento diferenciado. Nesta sexta e sábado, 26, o empreendimento encerrará as atividades uma hora mais tarde, às 23h “Essa é uma excelente oportunidade para quem quer adiantar as compras de fim de ano, com preços mais baixos e maior comodidade”, diz o superintendente Thiago Cunha.

As lojas do Shopping Barra prometem desconto de até 70% e ainda é possível conferir as melhores ofertas através de um catálogo disponível no facebook oficial (facebook.com/shoppingbarra) do centro de compras.

No Shopping Paralela, o estacionamento será gratuito nesta sexta. Também terá horários estendidos: sexta e sábado a abertura das lojas será às 9h e seguirá até 23h.

Os supermercados também estão apostando alto na Black Friday. No Extra, além dos descontos, a compra de eletrodomésticos pode ser parcelada em até 20 vezes. Já as lojas do Hiper Bompreço (Iguatemi, Garibaldi, Cabula, Bonocô, Salvador Norte, Litoral Norte e Feira de Santana) vão abrir nesta sexta às 6h.

Programação de outras lojas

Casas Bahia - As lojas abrirão nesta quarta às 7h (com exceção daquelas localizadas nos shoppings, que seguirão os horários de cada estabelecimento)

Le Biscuit - Vai oferecer eletroportáteis, utensílios para casa e itens decorativos com até 80% de desconto e parcelados em até 12 vezes sem juros no cartão Le Biscuit

Ferreira Costa - Home center participa da Black Friday com ofertas que chegam a 60% de desconto

