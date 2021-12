Shopping terá centro médico para quem não possui plano

O Shopping Bela Vista vai ganhar um centro médico, que levará o mesmo nome, em janeiro do ano que vem. O empreendimento é um investimento de R$ 15 milhões de um consórcio formado pela Clínica Angio Cardio - que detém 70% de participação -, outras oito clínicas e médicos de Salvador.

Localizada próximo ao SAC do shopping, em uma área de 1,6 mil m², a unidade já tem uma ampliação prevista, que vai dobrar a área inicialmente ocupada.

Proprietário da Angio Cardio e idealizador do Centro Médico Bela Vista, o médico Juarez Brito diz que o objetivo é criar um centro de diagnóstico, com laboratórios e consultórios das principais especialidades médicas. O foco é no público das classes C e D, sem plano de saúde. Na Região Metropolitana de Salvador, apenas cerca de 20% da população é coberta por esse tipo de assistência.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, 26,2% da população residente em Salvador tem pelo menos uma doença crônica e 65,5% realizou consulta médica nos 12 meses anteriores à data da pesquisa.

Brito estima que cerca de 2,3 milhões de habitantes da capital baiana estão na área de influência do centro médico, 48% deles com idade acima de 30 anos, o que deve garantir mercado para o negócio a longo prazo.

Mas ele afirma que, apesar de se destinar às classes mais populares, não se trata de um projeto popular. "Não será, no sentido de ser mal estruturada. Vamos ter um foco na qualidade do atendimento", garante. Ele também explica que os preços das consultas e exames não serão baixos, mas custarão menos do que os atendimentos particulares e vão seguir a tabela estipulada pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Brito acredita que esse tipo de negócio sinaliza o futuro da medicina no Brasil, sem os planos de saúde como intermediários entre médicos e pacientes. O centro, aliás, foi inspirado em um empreendimento paulista, que, em breve, deve chegar a 16 unidades. "É a humanização do atendimento", resume.

O empresário já pensa na próxima unidade em Salvador, que deve ser aberta daqui a um ano, também em um local de grande circulação.

Vantagens

A localização do shopping é estratégica para os objetivos do Centro Médico Bela Vista. Há mais de meio milhão de habitantes na área primária dele, acredita o consórcio. A facilidade de deslocamento - a região conta com algumas das principais obras de mobilidade urbana da cidade, além de metrô - e a estrutura de estacionamento e serviços do shopping atrairão público, acredita Juarez Brito.

Ele também estima um impacto significativo para os negócios do shopping através da clínica. "Esperamos ter um público de dois a três mil pacientes por dia e cada um deles vai levar acompanhantes, o que vai gerar um movimento interessante para o shopping". Procurada pela reportagem, a direção do Shopping Bela Vista preferiu não se pronunciar, preferindo aguardar maiores definições sobre o empreendimento.

