Shopping investe R$ 3 milhões para divulgar nova marca

O Shopping Iguatemi vai investir cerca de R$ 3 milhões na campanha de divulgação e mudança da sua marca. A partir desta quinta-feira, 8, o centro de compras mais antigo do estado passa a ser chamado de Shopping da Bahia.

O valor será aplicado em uma campanha publicitária protagonizada por cantores, líderes religiosos e personalidades que, segundo a empresa, fizeram parte da história do shopping.

Os recursos também servirão para a mudança da fachada e materiais de apresentação, como cartões e uniformes.

Administrado pelo Aliansce Shopping Centers, o Iguatemi de Salvador utilizava desde 1975 a marca da Iguatemi Shopping Centers, que atualmente é uma das empresas do Grupo Jereissati, de capital aberto e que nasceu no Ceará. Para utilização da marca, cerca de R$ 20 mil eram pagos anualmente.

Segundo o diretor da Aliansce Shopping Centers para o Norte e Nordeste, Ewerton Visco, a mudança de nome vem da vontade das duas empresas de assumirem as suas identidades.

"Queríamos ter uma identidade própria, ter no nosso principal equipamento uma identidade mais próxima da Aliansce. Isso fez com que a gente assumisse o nome Shopping da Bahia", afirma o executivo.

Visco duvida que a mudança traga algum impacto para o faturamento e para os lojistas. "Estamos fazendo 40 anos. Nada melhor do que aproveitar o momento para fazer uma homenagem à nossa terra. É uma motivação estratégica de nos colocarmos mais próximos da nossa empresa, do nosso estado e da cidade. E mais próximos do público que fez o equipamento durante todos esses anos".

Marca antiga

Com uma marca tão presente no cotidiano da cidade - que dá nome a uma região confundida com um bairro, prédios e linhas de ônibus - , o objetivo da mudança e da estratégia da empresa não é "apagar" o nome Iguatemi, segundo Visco.

"Não tem dinheiro que faça a gente apagar essa marca da cabeça dos baianos. É impossível, em pouco tempo, tirar a lembrança do baiano do que é esse shopping. É um processo de longo prazo para nos aproximar ainda mais dos baianos. É a nossa homenagem a essa terra".

A nova campanha será apresentada hoje à noite em uma festa com show da Banda Eva para convidados, parceiros e lojistas do shopping.

Além dos 15 dias de campanha para a apresentação do novo nome, Ewerton Visco afirma que a empresa continuará com seus aportes normais de divulgação. Cerca de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões são investidos por ano em patrocínios.

"Devemos passar 15 dias falando desse assunto e depois o assunto vai ficar. Não estamos com nenhuma intenção de fazer uma grande mídia e grande estardalhaço. Nós vamos continuar fazendo tudo o que nós fazemos para a cidade e para o estado com o novo nome".

