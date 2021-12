Shopping da Gente será aberto parcialmente na sexta-feira

A oferta de comércio popular, em meio aos maiores shoppings da cidade, é a grande aposta do Shopping da Gente. O empreendimento - um investimento de R$ 15 milhões do Grupo Tratocar - será inaugurado nesta sexta-feira, 15, na Avenida ACM, em Salvador, em frente à sede do Detran.

São dois pavimentos (térreo e 1º andar) com 370 lojas e boxes da primeira etapa do projeto, que prevê alcançar 500 estabelecimentos, em segunda etapa, até o final do ano. Na abertura na sexta, apenas 130 lojas e boxes estarão funcionando. Um dos motivos: dificuldades dos lojistas, a maioria pequenos empresários, para obter crédito para equipar as lojas.

Descontos

"Vamos abrir o shopping para o público, em fase experimental até 1º de agosto, quando todas as demais lojas da primeira etapa já deverão estar prontas", explica o diretor do shopping, Carlos Piñon Filho. O equipamento, que reúne boxes e lojas de bijuterias, confecções, cosméticos e produtos eletroeletrônicos, entre outros, ainda conta com estacionamento gratuito (240 vagas) e praça de alimentação climatizada - que também funcionará parcialmente até agosto.

Para atrair o público e lançar programas de fidelização, os lojistas foram incentivados a oferecer descontos reais na primeira semana de inauguração. "Queremos entrar com tudo no mercado popular, sedento por oportunidades em tempos de crise, daí porque ter preços atrativos fará a diferença".

Atraso

O shopping começa a operar dois anos após o prazo inicialmente previsto, o que gerou muitas queixas entre os lojistas, insatisfeitos por terem perdido momento mais favorável da economia. "A procura foi muito grande e tivemos que ampliar o projeto, gerando a necessidade de novas licenças e também um novo habite-se, que só saiu agora em maio", justifica Piñon Filho.

Na negociação com os lojistas que se sentiram lesados com o atraso na entrega do shopping, o grupo fechou um acordo para redução no valor do aluguel dos espaços: quem abrir a loja ou boxe até o final deste mês terá mais de 50% de desconto no aluguel no primeiro ano; percentual que fecha em 50% no segundo ano. A vantagem cairá para 40%, 30% e 20%, respectivamente, nos anos seguintes.

Metrô

"Fechamos este acordo e obtivemos grande adesão entre os lojistas, justamente porque todos nós sabemos da importância de já começarmos a funcionar antes mesmo da entrada em operação da primeira estação da linha 2 do metrô (Detran), que trará um fluxo a mais de usuários para o shopping", ressalta Piñon Filho. O empreendimento é considerado um sucesso pelo grupo Tratocar, que operava antes com automóveis: "De 500 estabelecimentos, até agora só restam 14 para venda", diz.

