Shopping Barra inaugura parque Play Kids neste sábado

O Shopping Barra inaugura neste sábado, 31, o espaço Play Kids, que integra uma rede de parques de diversão indoor com modernos games, pistas de boliche e espaço para festas infantis. No dia 5 de novembro é a vez da abertura da nova decoração de Natal e a tradicional chegada do Papai Noel. Com ações como estas, a previsão é de crescimento de 7% a 8% nas vendas natalinas, em relação ao ano passado.

A agenda de fim de ano do Barra inclui, ainda, a inauguração, no dia 16 de novembro, data do 28º aniversário do centro comercial, da 15ª edição da Árvore dos Sonhos. E está prevista para o início de 2016 a abertura de uma grande loja de departamentos, primeira filial do grupo no Nordeste.

Em visita à sede de A TARDE, o superintendente do Shopping Barra, José Carlos Poroca, e a diretora de Marketing, Karina Brito, falaram sobre o bom momento vivido pelo centro comercial, que, afirmam, ocupa uma posição diferenciada em relação a outros estabelecimentos em Salvador.

Mudanças

Poroca lembra que em 1999 o Shopping Barra passava pela situação de ter 50% de suas lojas vazias, com o encerramento de atividades de lojas-âncora como Mesbla e Sandiz. A volta por cima aconteceu devido a fatores como a localização, clientela de faixa AB (87%), fortalecimento de novas marcas e de novas tendências de marca e principalmente interação com os clientes.

Assim, lojas como Renner, Zara e Riachuelo se instalaram no Shopping Barra, explicou Karina Brito, compondo o mix atual de 315 lojas que fidelizam os clientes do centro comercial.

"Não é que estejamos tapando o sol com a peneira diante dos problemas do país, mas desde o final do ano passado vimos nos preparando para ter um ano difícil. O resultado é que nos adequamos a este período sem deixar de investir na melhoria e na modernização de equipamentos", disse José Carlos Poroca.

Árvore dos sonhos

A partir do dia 16 de novembro, os pedidos de Natal de cerca de sete mil crianças, garotos e garotas de 0 a 12 anos, vindos de instituições carentes de Salvador, poderão ser contemplados através do espírito solidário de clientes e colaboradores do shopping. Os cartões ficarão fixados em quatro árvores espalhadas pelo shopping. Eles poderão ser retirados e entregues, junto com o presente, na Loja dos Sonhos, localizada no 2º Piso Sul, até o dia 21 de dezembro.

