Shopping Barra abre com 70 novas lojas nesta sexta

Com um investimento de R$ 120 milhões na ampliação da infraestrutura e na montagem de novas lojas, o Shopping Barra abre as portas renovado a partir desta sexta, 28. De acordo com a direção do centro de compras, o objetivo da modernização é ampliar a presença dos públicos das classes A e B, hoje responsáveis por 89% da movimentação no espaço.

A abertura de novas lojas gerou mais de 1,1 mil novos postos de trabalho, elevando para 3,5 mil o número total de empregos diretos e indiretos gerados pelo espaço. Além disso, o Barra ampliou para 150 mil metros quadrados o total de área construída e para 50 mil metros a área bruta locável, abrindo espaço para a chegada de 70 novas lojas.

De acordo com a gerente de marketing do shopping, Karina Brito, o processo de ampliação foi baseado na ideia de oferecer mais diversidade de moda, lazer, gastronomia e conforto ao público. "Trouxemos desde grifes consagradas que ainda não estavam aqui em Salvador, como a Lelis Noir, como grandes megastores que interessam bastante o nosso público", explicou Karina Brito.

Além desta, estreiam no Barra a Calvin Klein, John John, Ellus e Animale, entre outras marcas.

Segundo a gerente de marketing, 80% dos novos espaços já estarão funcionando a partir desta sexta, enquanto os 20% restantes serão abertos nos próximos 30 dias, à exceção do cinema que deverá ser inaugurado em 2013.

Correndo para dar conta dos ajustes finais, a gerente de marketing do espaço de entretenimento Game Station, Marcela Marques, comemorou a oportunidade de levar a marca para o Barra. Segundo ela, a empresa investiu mais de R$ 1 milhão no espaço e vai gerar 30 novos empregos diretos. "Nós estamos crescendo bastante no mercado de Salvador. Já temos quase a mesma quantidade de lojas que temos em Recife, que era nosso maior foco", explicou.

Ao todo, a rede tem cinco lojas na capital pernambucana e chega agora à quarta unidade em Salvador, onde já funcionava nos shoppings Bela Vista, Salvador e Salvador Norte. "Trouxemos o que temos de mais moderno tanto aqui, quanto em outros espaços no mundo e ainda teremos uma grande novidade em breve que não dá para adiantar agora", avisou.

Moradora da região da Barra, a estudante Gabriela de Freitas, 23 anos, estava comprando no Barra nesta quinta, mas diz que não vê a hora de conhecer a expansão. "Tem lojas novas e o cinema que vai ser o melhor de todos. Para mim vai ser ótimo não ter que me deslocar para longe", comemorou.

Fundado em 1987, o Barra é bastante frequentado por moradores de bairros próximos e também por turistas atraídos por alguns dos principais cartões postais de Salvador.

adblock ativo