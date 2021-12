Setores de telecomunicações e financeiro lideram ranking de reclamações em 2016

Os setores de telecomunicações e financeiro lideraram o ranking de reclamações dos consumidores em 2016, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Ministério da Justiça.

Em 2016, Procons de todo o País fizeram 2,458 milhões de atendimentos, sendo 63,7% reclamações ou denúncias. Do total, 28,8% foram de consumidores insatisfeitos com o segmento de telecomunicações, 25,3% de assuntos financeiros, 20,9% produtos, 13,4% serviços privados e 7,6% serviços essenciais.

Os assuntos mais reclamados foram telefonia celular (13,9%), telefonia fixa (8,1%), cartão de crédito (7,3%), banco comercial (6,2%), TV por assinatura (5,3%) e aparelho celular (5%).

O Ministério da Justiça também divulgou os dados de atendimento pelo portal consumidor.gov.br, criado em 2014 e pelo qual é feita a intermediação entre os consumidores e empresas cadastradas.

Foram registradas 581.946 reclamações no ano passado, com 470.426 usuários cadastrados e 372 empresas credenciadas. Pelo site, o índice médio de solução foi de 80,1%, com 99,6% de reclamações respondidas, em média por 6,1 dias.

