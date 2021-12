Setor turístico baiano ganha linha de crédito de R$ 32 milhões

Uma linha de crédito de R$ 32 milhões para os empresários e profissionais do setor turístico baiano foi anunciada nesta quarta-feira, 1, pelo secretário estadual do Turismo, Fausto Franco e o presidente da Desenbahia, Francisco Miranda. O recurso contempla três linhas de apoio: investimento, aquisição de bens e capital de giro.

A iniciativa foi adotada para atenuar os impactos causados pela pandemia. Representantes das entidades de classe do turismo, receberam esclarecimentos, exigências e documentos necessários para acessar o crédito.

Com relação ao capital de giro, o prazo é de até 60 meses para pagar com 12 meses de carência. Já no caso de investimentos, o prazo pode chegar a 60 meses de carência. A Secretaria do Turismo do Estado (Setur) está responsável pela intermediação entre as instituições junto à Desenbahia.

Dentre os pré-requisitos exigidos é que a empresa seja registrada no Cadastur, sistema de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo, obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos, além de guias de turismo. A Setur irá orientar e avaliar a documentação necessária e enviar ao Ministério, tudo de forma online.

