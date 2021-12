Setor têxtil cria 20 mil vagas no país

O setor têxtil e de confecção da Bahia projeta 950 postos de trabalho em 2018, passando de 36.622 para 37.572 trabalhadores até o fim do ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). A área de confecção vai ser responsável por 75% das vagas geradas no setor no estado, indicou a associação.

Para Fernando Pimentel, presidente da Abit, a projeção do cenário baiano é reflexo do começo da recuperação do setor têxtil e de confecção no país, onde a perspectiva é que 20 mil postos de trabalho sejam criados ao longo do ano. Os pilares da expectativa de geração de empregos são o crescimento da economia, o controle da inflação e o aumento das importações e exportações de produtos.

"Estou confiante no crescimento do número de postos de trabalho e tenho consciência de que estamos em um processo de recuperação, diante do fato de consequentes perdas de postos de trabalho nos anos de 2015 e 2016, por causa da crise política e econômica nacional", explica Pimentel.

Ele afirma que a economia do país precisa crescer ao menos 2,2% para que o segmento possa concretizar o número de novos postos de trabalho em 2018. O presidente acrescentou que a previsão de aumento de mais de 5% das importações e exportações brasileiras de têxteis e confeccionados, em relação a 2016, também vai abrir vagas de emprego.

Chance de crescimento

O jovem Alisson Ramon, de 18 anos, trabalha com a pintura de peças de roupas no setor de produção da Jó Camisetas e Estamparia, empresa de confecção e design de moda. A efetivação profissional no cargo foi concluída após dois anos de experiência temporária no local, onde passou por treinamentos para adquirir os conhecimentos da área de vestuário.

Alisson conheceu a sede da Jó Camisetas no processo de busca por trabalho em empresas localizadas na Fazenda Grande do Retiro, bairro onde reside. Depois de entrar no lugar, ele gostou da estrutura de produção das peças de vestuário e decidiu mergulhar de cabeça no setor.

"Estava na procura de um emprego aqui pelo bairro e decidi entrar na Jó Camisetas, foi quando achei bacana a organização do ambiente e os equipamentos usados para a parte de design das roupas. Como resultado da boa experiência que estou tendo na empresa, pretendo seguir carreira no setor têxtil e de confecção", conta o jovem.

Perspectiva positiva

Na torcida pelo avanço do setor têxtil baiano, Alisson espera que o ano de 2018 seja repleto de oportunidades que possam contribuir para a sua especialização e carreira profissional. De acordo com Joseniltom Santos, dono da Jó Camisetas, a empresa tem a expectativa de contratar mais dois funcionários em 2018.

"A ideia é efetivar mais dois colaboradores temporários para conseguir administrar os serviços realizados no decorrer do ano. Partilho do pensamento de que 2018 vai ser bom para quem deseja atuar no setor têxtil", diz Joseniltom.

De acordo com Waldomiro Araújo Filho, presidente do Sindicato da Indústria de Vestuário e Artefatos de Joalheria e Bijuteria do Estado da Bahia (Sindvest-Ba), 2018 vai ser fundamental para a recuperação do setor de vestuário do estado e criação de vagas de emprego.

"A economia do país vai crescer pelo menos 4% em 2018, realidade que vai impactar no setor de vestuário e gerar empregos na Bahia. Estou bem confiante", conta Filho.

Araújo Filho é proprietário da W Uniformes, negócio voltado para a área de confecção de uniformes em Salvador e outras cidades do Nordeste. Segundo o gestor, a empresa vai contratar mais de 20 funcionários no decorrer do ano.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

