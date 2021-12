Setor têxtil baiano mira o mercado externo

Depois de ter sido obrigada, desde 2014, a demitir 15% dos operários, a indústria de fiação e tecelagem da Bahia começa agora a reagir, a partir de iniciativas de reestruturação e aumento de competitividade. Resultado: "As demissões cessaram e o setor busca agora avançar no mercado externo", conforme informou, nesta quarta-feira, 30, o presidente do sindicato do setor, Eduardo Catharino Gordilho.

Diretor da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Gordilho falou das perspectivas para o setor superar a crise durante o seminário sobre competitividade e internacionalização, realizado na sede da entidade, em Salvador.

O evento integrou a programação itinerante do Circuito Abit/Texbrasil, uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Programas

"Viemos mostrar que não adianta só reclamar da crise, é preciso buscar alternativas que são, sim, possíveis, mesmo para as pequenas empresas, diante das novas tecnologia", frisou o presidente da Abit, Fernando Pimentel. Ele apresentou as oportunidades de ampliação do mercado com apoio de programas da Apex-Brasil.

Para Pimentel, assim como o setor de fibras e insumos já vem aproveitando as chances de reação, as empresas melhor estruturadas, também do ramo de confecções, podem buscar no aumento da competitividade a alternativa para retomar o crescimento: "Seja por meio das substituições de importações no mercado interno ou pelas exportações, atuando no mercado externo", explicou.

O empresário recomendou, no entanto, que as empresas busquem a competitividade plena, além do efeito câmbio, a partir do Programa de Internacionalização da Indústria da Moda Brasileira (Texbrasil), dentre as ações da Apex. "Temos que apostar nas exportações não apenas porque o dólar está favorável, mas também pelo aumento da qualidade e da profissionalização da gestão, buscando a consolidação estratégica no mercado, seja ele interno ou externo", frisou.

Inovação

No setor baiano de fibras naturais (sisal, coco, juta e piaçava), a inovação já tem feito a diferença. O presidente do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais da Bahia (Sindifibras), Wilson Andrade, informa que as empresas estão apostando na utilização das fibras na composição de produtos finais que até então eram só feitas de resinas plásticas.

"Estamos atuando para dividir o mercado com a pesada concorrência", disse Andrade. "É importante trocar experiências, para que possamos, de forma integrada, promover avanços também no ramo de confecções, que ainda sente a queda do consumo", completou Eunice Habibe, do Sindicato da Indústria de Vestuário de Salvador e RMS (Sindivest). Ela explica que, na ponta da cadeia, os fabricantes de roupas ainda sentem a retração da demanda: de 10% de janeiro a março, em comparação ao mesmo período no ano passado.

"Temos que aprender a atuar de forma proativa e construtiva", concluiu o presidente da Fieb, Ricardo Alban, no discurso de abertura do evento.

