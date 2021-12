Setor produtivo tem R$ 35 bi em linhas de crédito

Falando a empresários reunidos num almoço pelo Grupo de Líderes Empresariais - Lide Bahia, nesta terça-feira, 19, o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, disse que mais de R$ 35 bilhões em linhas de financiamento estão disponíveis para o setor privado do estado. Ele citou R$ 1 bilhão da Desenbahia, R$ 8,5 bilhões do Banco do Nordeste, R$ 15 bilhões da Caixa Econômica Federal e mais R$ 11 bilhões do Banco do Brasil. Leão deu um suave "puxão de orelhas" nos presentes ao evento reclamando de um suposto medo do empresariado baiano em investir nesse momento de crise econômica. "Tem que ser ousado, senão não vence na vida", disse.

Ele disse ter ciceroneado, recentemente, franceses interessados em aplicar na produção de vinho no interior do estado, levou a Porto Seguro empresários chineses que estudam instalar uma colônia de férias para trabalhadores da China e citou o caso de neozelandeses que estão enriquecendo no oeste baiano com a pecuária. "Enquanto isso, os baianos estão de braços cruzados", provocou Leão.

Um empresário do setor turístico, Mário Bruni, retrucou, cobrando do governo estadual a resolução de alguns problemas que estariam travando o desenvolvimento da área. Lembrou da situação precária do Centro de Convenções, que está afastando grandes eventos de Salvador, citou as péssimas condições do aeroporto da capital baiana, as dificuldades de locomoção dentro do estado e os altos índices de violência. Pediu atenção do governo para o que listou.

Em resposta, Leão disse que a questão da violência é mundial. "Eu mesmo já foi assaltado próximo da Torre Eiffel, em Paris", lembrou. Admitiu, no entanto, que é preciso "melhorar e muito" na área de segurança. Quanto ao Centro de Convenções, informou que o governador Rui Costa está estudando uma solução para o caso. "Por mim, mandava fazer uma meia-sola lá (uma reforma)", brincou.

Ponte



Na sua exposição, Leão falou dos grandes projetos estruturantes do estado, como a Ferrovia Integração Oeste-Leste, o metrô e o projeto do Porto Sul. Recomendou que quem quiser começar um negócio que o faça no interior baiano, ante o grande mercado que essa faixa representa. Assegurou também que sua secretaria está de "portas abertas" para resolver todos os entraves que os empresários encontrarem para investir na Bahia.

Sobre a ponte Salvador-Itaparica, confirmou que empresários chineses estão interessados no projeto. "Estamos concluindo o projeto e, quando isso ocorrer, vamos entregar no máximo no mês que vem a eles. Vamos fazer uma proposta de manifestação de interesse, da mesma maneira que fizemos com o metrô. O modelo de parceria seria concessão, os chineses querem explorar a ponte (cobrando pedágio). Os chineses vão entrar como qualquer outra empresa poderá entrar e participar. Se vierem os chineses, ótimo; se vierem as construtoras baianas, melhor ainda".

