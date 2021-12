Setor privador pode elevar economia em 2,5% nos próximos anos

Participação do setor privado pode ser um fomentador do crescimento econômico acima dos 2,5% nos próximos anos. A afirmação é do presidente do Itaú BBA, Caio David, durante uma entrevista ao Estadão divulgada nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, o PIB nacional foi fomentado por investimentos públicos nos anos recentes, mas o quadro vem sendo alterado por pelo mercado privado por conta de setores como, por exemplo, o de energia, que foi um grande demandador de crédito e de operações de mercado de capitais.

Outro campo de destaque seria o movimento proposto pelo mercado imobiliário, que, embora concentre sua expansão em São Paulo, tem apresentado sinais nítidos de retomada no Brasil, com a busca das empresas do setor pela captação de recursos para investimentos.

Atendendo às novas demandas de negócios, o banco também deve atuar no setor de agronegócios, adotando uma visão integrada desta cadeia, que passou a utilizar de forma mais frequente os meios tecnológicos para se expandir. A intenção do Itaú BBA, diante do novo cenário econômico, é de dobrar o número de clientes atendidos.

