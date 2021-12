Setor hoteleiro discute economia de energia

Empresários do setor hoteleiro reuniram-se na terça-feira, 10, na sede da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih) da Bahia, para um workshop sobre eficiência energética. Mudanças na gestão desse consumo podem gerar uma economia de até 50%.

A conta de energia elétrica costuma representar entre 5% e 10% dos custos dos hotéis. A projeção é que se torne 42% mais cara para o setor ao longo do ano, isso sem considerar o acréscimo de 12% pelo uso da bandeira vermelha.

O presidente da Associação, José Manoel Garrido, afirma que não há como repassar esses custos ao consumidor. "A gente não tem nem mercado para isso. Estamos na baixa estação".

Medidas

Palestrante do workshop, o diretor da assessoria e consultoria Teknergia, Gerson Sampaio Filho, afirma que com investimentos reduzidos, já é possível economizar 15% nos gastos com energia. Se o empresário estiver disposto a apostar em tecnologias mais modernas, essa redução poderá chegar à metade.

Para Gerson, a primeira providência é verificar se a medição, feita pela concessionária, está correta. Outra medida é identificar meios de perda de energia. Por último, analisar a relação custo-benefício dos equipamentos elétricos. "Jogue fora o chuveiro elétrico. Usar energia solar é o ideal e hoje ela está competitiva", diz.

