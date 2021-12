Setor de serviços fecha 33.535 vagas em setembro, aponta Caged

O setor de serviços foi o responsável pelo maior número de vagas formais de trabalho fechadas em setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta-feira, 23, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No total, foram encerrados 33.535 postos no setor. O número é resultado de 530.846 admissões e 564.381 desligamentos no período.

Todos os setores da economia fecharam vagas no mês passado. O segundo maior responsável por fechamento de postos no mês passado foi a construção civil, com saldo negativo de 28.221. O comércio encerrou 17.253, seguido da indústria de transformação, com menos 10.915. Tradicionalmente com saldo positivo, mesmo enquanto outros setores demitiam, a agricultura fechou 3.246 vagas no mês passado. Já a administração pública registrou retração de 1.088 postos de emprego formal.

No total, o Brasil fechou 95.602 vagas formais de emprego em setembro, informou o ministério, o pior resultado para o mês da série histórica iniciada em 1992. Os dados do Caged são fruto de 1.326.735 admissões e 1.422.337 demissões.

