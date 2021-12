Setor de serviços cresce 2% na Bahia, mostra IBGE

Na primeira variação positiva desde janeiro, o volume do setor de serviços da Bahia cresceu 2% de maio para junho deste ano, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira, 16.

Em junho, as atividades ligadas ao turismo na Bahia cresceram tanto em relação a maio (2,3%) quanto ante junho do ano passado (3,8%), alcançando os primeiros resultados positivos para o mês de junho desde 2013 e 2014 respectivamente.

Mas, apesar de os resultados na Bahia se situarem acima da média nacional (1,3%), estes ainda se mantêm negativos em todas as demais comparações, sempre piores que a média nacional e sem mostrar redução significativa no ritmo de queda.

Serviços profissionais, administrativos e complementares, em quedas seguidas desde março deste ano, são, mais uma vez, os principais responsáveis pelo recuo dos serviços baianos, com retração de 23,5% em junho.

A queda dos serviços baianos só não foi maior em junho por conta do crescimento do volume dos transportes (3,7%), a atividade de maior peso na estrutura do setor na Bahia.

No país

O resultado positivo dos serviços baianos em junho seguiu o movimento de crescimento verificado em 18 dos 27 estados pesquisados. De maio para junho, o volume dos serviços cresceu em Roraima (6,8%), Mato Grosso (6,1%) e Amazonas (5,4%). Os piores resultados vieram de Minas Gerais (-1,6%), Ceará (-2,2%) e Rio Grande do Norte (-3,6%).

No acumulado em 12 meses, o setor na Bahia caiu 7,4%, também aumentando levemente o ritmo em relação à queda de maio (-7,2%) e ante uma queda média de 4,7% no país. Nessa comparação, o setor vem em retração há quase dois anos, desde setembro de 2015 (-0,1%).

