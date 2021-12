Setor de comida fora de casa investe para agradar clientela

Os empreendedores do setor de alimentação fora do lar parecem estar otimistas em relação à recuperação da economia. Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgado este mês aponta que 86% dos pequenos empresários do ramo no país pretendem fazer investimentos em seus negócios nos próximos anos.

Dentre as áreas preferidas pelos empreendedores estão a melhoria do atendimento ao cliente (56%), o marketing (53%) e as redes sociais (50%). Inovações no modelo de negócios também estão sendo consideradas por 38% dos empresários.

Para o coordenador de comércio e serviços do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Bahia, Ítalo Guanaes, o atendimento é um dos maiores desafios do segmento de alimentação fora do lar. "Ainda pecamos muito nessa área na Bahia, e se reclama muito da qualidade do serviço", diz.

Mais gourmet

Essa dificuldade se mostra mais presente no momento atual, em que bares e restaurantes buscam atrair o cliente com experiências de consumo inovadoras, criando serviços como clubes de clientes, renovando o cardápio com opções "gourmetizadas" e apostando na alimentação diferenciada.

A empreendedora Ana Paula Mônaco criou há cinco anos, junto com o marido, a Pizza Linha. A pizzaria, que começou na própria casa e migrou para um ponto em Stella Maris, passou por diversas mudanças no cardápio.

"Comecei a experimentar com receitas funcionais e sem lactose, trazendo vegetais orgânicos, e hoje estou entrando com comidas veganas, para atingir um público mais seleto", conta Ana Paula. Para implementar as novidades no menu, Ana investiu em cursos de culinária e negócios e precisou também instruir sua equipe.

"Trouxe uma nutricionista para treinar os funcionários. Eles precisam conhecer os pratos e saber como passar as informações para os clientes", explica Ana Paula. Os membros estão passando por um mês de treinamento.

Outra área em que o atendimento precisa de atenção é na internet, em que usuários usam as redes sociais para tirar dúvidas ou fazer críticas ao estabelecimento. No Boteco do Piri, a relação virtual com os clientes se tornou de extrema importância.

"Postamos as novidades no Facebook e no Instagram e fazemos contato direto via WhatsApp também. Quando não mandamos a programação um dia, o pessoal já cobra", conta o dono do bar, Jailton Fernandes, que contratou uma profissional apenas para cuidar da comunicação com os clientes.

As redes sociais também servem como um termômetro da opinião do público, e, graças a ela, Jailton preparou a volta do boteco para sua localização antiga, no Nordeste de Amaralina: "Fizemos uma pesquisa no Facebook e descobrimos que os clientes preferiam a casa antiga, de onde tínhamos saído. Reformei o local e estamos voltando essa semana".

* Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

adblock ativo