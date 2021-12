Setor de alimentos promove feira para melhorar serviços

Mesmo com a estimativa inflacionária (IPCA) este ano em 9% e do aumento do desemprego no País, a área de varejo de alimentos projeta um faturamento em 2015 de até 1% acima da inflação. A receita para esta meta ser atingida, segundo o presidente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), João Claudio Nunes, é o varejo se "reinventar".

É com esta disposição, e de olho no bom desempenho das vendas, que 12 mil empresários baianos e 60 fornecedores nacionais e internacionais participam, desta segunda-feira, 20, até quarta, 22, das 14h às 22 h, da SuperBahia 2015.

Direcionada a profissionais do segmento de supermercado, atacado, padarias, restaurantes e distribuidores, a sexta edição desta feira de convenções acontece na Itaipava Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, e deve gerar negócios da ordem de R$ 400 milhões.

O presidente da Abase avalia que o momento de crise na economia é um desafio a mais para que empresários do setor de alimentos busquem se reciclar e qualificar para melhorar das vendas. "Teremos vários stands com fornecedores, onde profissionais e empresários poderão negociar preços, lançamentos de novos produtos, formas de pagamento e ter acesso a equipamentos e tecnologias voltadas para o setor. Tudo isso, para oferecer melhores serviços e fidelizar o consumidor", explica Nunes.

O executivo assinala que a qualificação dos profissionais, em um cenário de crise e de grande competição, torna-se premente, sobretudo levando em conta que a área de varejo de alimentos é uma das poucas que ainda cresce, mesmo com a conjuntura adversa.

Segundo João Claudio Nunes, as vendas do setor supermercadista na Bahia apresentaram uma alta de 0,6% em maio. Para o segundo semestre, diz otimista o presidente da Abase, a expectativa é de ampliação das vendas, estimuladas sobretudo com eventos como o Natal e o Ano Novo.

Oficinas

Em paralelo à SuperBahia 2015, realizada em parceria com o Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviços do Estado da Bahia (SindSuper), acontece o Fórum de Fortalecimento do Varejo Supermercadista Baiano. As oficinas serão no Pestana Bahia Hotel, no bairro do Rio Vermelho.

As palestras acontecem amanhã e na quarta-feira, das 8h às 13h, com temas sobre segurança alimentar, sustentabilidade, atendimento às classes C, D e E, contabilidade, recuperação de crédito, nota fiscal eletrônica e relação com os órgãos fiscalizadores.

