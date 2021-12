Sétimo lote do PIS/Pasep será liberado para saque nesta quinta-feira

O Ministério do Trabalho libera nesta quinta-feira, 18, o sétimo lote Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2016 a trabalhadores da iniciativa privada nascidos nos meses de janeiro e fevereiro e servidores com inscrição de final 5.

Do total de recursos que ainda podem ser retirados - quase R$ 10 bilhões - aproximadamente 22,8% são para o Nordeste, segundo levantamento preliminar do Ministério do Trabalho.

A região tem a segunda maior fatia, com R$ 2,25 bilhões para 2,97 milhões de trabalhadores. De acordo com os dados, os saques no Nordeste já atingiram R$ 1,93 bilhão para 2,55 milhões de pessoas, o equivalente a 46,20% dos beneficiários no período.

A maior parte destes recursos vem para a Bahia, onde 791,64 mil pessoas poderão sacar R$ 598,75 milhões. Os baianos têm o quinto maior volume do país, atrás dos paulistas, com R$ 2,3 bilhões a receber, mineiros (R$ 1, 1 bilhão), fluminenses (R$ 908,08 milhões) e paranaenses (R$ 607,58 milhões).

Depois deste lote, outras duas parcelas serão liberadas: a primeira em 22 de fevereiro e a segunda em 15 de março.

Quem pode!

O Abono Salarial Ano-Base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele ano com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor do benefício vai de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o tempo trabalhado no ano-base. Recebe o valor cheio quem trabalhou formalmente durante todo o ano de 2016 com rendimento médio de até dois salários mínimos. Quem trabalhou um mês, por exemplo, com esses mesmos pré-requisitos, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente.

