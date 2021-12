Setembro tem bandeira tarifária sem custo para o consumidor

A bandeira tarifária deste mês será sem custo ao consumidor, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O parâmetro foi criado para sinalizar o custo real da energia gerada em casa, pela população, e serve para garantir o consumo consciente. Este será o sexto mês que a bandeira tarifária será verde para o consumidor.

De acordo com a Aneel, os fatores que contribuíram para a quantidade de bandeiras este ano foram "a evolução positiva do período úmido de 2016, que recompõe os reservatórios das hidrelétricas; o aumento de energia disponível com redução de demanda; e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro".

Ainda de segundo informações da agência, a bandeira tarifária não se trata de taxa extra na conta de luz, mas sim de uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido.

"As bandeiras sinalizam, mês a mês, o custo de geração da energia elétrica que será cobrada dos consumidores. Não existe, portanto, um novo custo, mas um sinal de preço que sinaliza para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo a energia, dando a oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar", informou o órgão.

Veja como funciona

As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de energia elétrica. Isso torna a conta mais transparente e compreensível para os consumidores, garantindo o direito à informação, previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

