Servidores de Salvador recebem segunda parcela do 13º nesta sexta

Os servidores municipais de Salvador irão receber nesta sexta-feira, 14, a segunda parcela do 13º salário. Esta é a primeira vez que a prefeitura antecipa o pagamento.

Em 2017, os trabalhadores receberam o salário e a última parcela do 13º no dia 20. Neste ano, o pagamento do vencimento deve ocorre até a próxima quinta-feira, 20, como afirmou o prefeito ACM Neto.

E isso ocorre, segundo a gestão municipal, para que os funcionários possam se organizar para as festas de fim de ano.

A antecipação, no valor de cerca de 170 milhões, vai atingir mais de 39 mil servidores, entre ativos, aposentados, pensionistas e profissionais do regime especial de direito administrativo (Reda).

