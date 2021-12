Servidores da Câmara podem ir à Justiça por perdas com a URV

Cerca de 100 vereadores e ex-vereadores de Salvador, que exerceram mandato entre 1994 a 2003, além de centenas de servidores e aposentados da Câmara, podem obter na Justiça o direito de receber diferenças retroativas relativas à Unidade Real de Valor (URV), que teriam deixado de ser pagas no período.

Para tanto, eles precisariam subscrever até o dia 30 deste mês nova ação que está sendo movida na Justiça pela Associação dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal de Salvador (Ascam), visando ao reembolso também para ocupantes de cargos comissionados.

De acordo com a Ascam, teriam direito inclusive vereadores atualmente na ativa, mas que também exerceram mandato no período, a exemplo de Alfredo Mangueira (PMDB) e Arnando Lessa (PT). Atualmente, o subsídio mensal básico recebido por eles é de R$ 15.031,75. Até mesmo atuais deputados federais, com subsídios mensais de

R$ 26.723,13, podem ser beneficiados, caso tenham atuado como vereadores da capital baiana no período. É o caso de Daniel Almeida (PCdoB).

"O fato é que na mudança do cruzeiro para a URV, em 1994, houve uma perda de 11,98% nos subsídios dos vereadores e nos vencimentos dos servidores da Câmara, e essa diferença foi ocorrendo de mês a mês", diz a advogada Layla Fonseca, que representa a Ascam.

"Em 2009, houve um reconhecimento do direito, por parte da Resolução 19.029, considerando-se o critério da prescrição, com retroação até cinco anos, mas agora o Supremo já sinalizou que deve mesmo ser avaliado todo o período desde a instituição da URV", completa. A nova ação deve formalizada até o dia 30, justamente para evitar nova interpretação de prescrição.

Além dos vereadores da época, 300 servidores ativos e outros 500 aposentados ou pensionistas estão sendo convocados pela Ascam para assinar a procuração.

"Caso todos assinem, o montante total pode chegar a R$ 80 milhões", estima o presidente da Ascam, Sidelmar Castro. Deste valor, teriam apenas que ser abatidos os pagamentos já efetuados aos servidores ativos da Câmara que receberam, entre 2011 e 2013, parceladamente valores relativos à Resolução de 2009. Já os direitos dos aposentados e pensionistas teriam que ser pagos diretamente pela previdência da prefeitura.

Pendências

"Independentemente da nova ação, ficaram pendências do que já foi reconhecido e que já estamos negociando para serem pagas em 2015", conta Castro. Segundo ele, somente de residuais, o débito da Câmara para com vereadores e servidores que trabalharam no período seria de R$ 3,5 milhões.

Um acordo firmado prevê, entretanto, o pagamento de R$ 2,5 milhões. "Ainda assim, estamos vendo se isso vai mesmo ser possível", disse o diretor administrativo da Câmara, Beto Fagundes, que pretende concluir até o final da semana a proposta orçamentária da Casa, para envio à Secretaria Municipal de Planejamento.

