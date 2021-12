Serasa: volume de cheques sem fundo sobe para 2,03%

O volume de cheques sem fundos no País subiu de 1,94% do total de documentos compensados em junho para 2,03% em julho. Em números, de acordo com indicador divulgado nesta segunda-feira, 19, pela Serasa Experian, os cheques devolvidos pela segunda vez somaram 1.486.729 em julho.

O nível de julho superou também os 2% registrados em igual mês de 2012. No acumulado dos sete primeiros meses de 2013, o indicador registrou pequena alta de 2,06% para 2,07% em relação ao mesmo período de 2012. Em nota, os economistas da empresa avaliam que "a devolução de cheques por falta de fundos está na direção oposta à inadimplência geral do consumidor, que vem registrando quedas mensais". A interpretação dos economistas é de que, diante da corrosão do poder aquisitivo pela inflação, da alta dos juros e de gastos do período (Dias das Mães e dos Namorados e férias), o consumidor pode estar recorrendo aos cheques pré-datados como alternativa de financiamento.

