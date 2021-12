Senai oferece 440 vagas para cursos gratuitos em construção

Os cursos de qualificação profissional gratuitos, oferecidos pela Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-BA), em Salvador, atendem aos interessados em adquirir conhecimento prático e teórico na área de construção civil. As inscrições estão abertas para as turmas de pintor de obras, pedreiro, armador de ferragem e carpinteiro de fôrmas. No total, 440 vagas são oferecidas.

As inscrições se encerram quanto o número de vagas estiver completa. Para participar, os pré-requisitos são ter entre 18 e 59 anos, não possuir vínculo empregatício e ter a escolaridade mínima exigida pelo curso. As atividades têm início no dia 20 de agosto.

Sete das 11 turmas terão suas atividades no Senai Dendezeiros (Avenida Bonfim). Os cursos também serão oferecidos em centros comunitários, nos bairros de São Caetano (Igreja de São Caetano) e Bairro da Paz (Espaço Avançar). Em média, a qualificação dura dois meses e meio.

Inscrições - Os interessados devem se inscrever presencialmente no centro onde deseja realizar o curso, a partir da alocação das turmas (ver ao lado), levando RG, CPF, além de comprovante de residência. Entre as turmas oferecidas, a turma de pedreiro, no Bairro da Paz, já está sem vagas. No entanto, os interessados podem se inscrever na lista de espera.

Empregos - Segundo a gerente da área de construção civil do Senai, Tatiana Ferraz, houve um crescimento considerável na área nos últimos anos em Salvador, o que aumenta a oferta de empregos. "Com a maior demanda, as pessoas têm mais oportunidades de trabalho".

No entanto, a maior dificuldade do setor é encontrar mão de obra qualificada. "Para profissionais da área, não falta emprego. No entanto, é essencial fazer estes cursos de especialização como forma de trazer esta qualificação", comenta.

As ofertas de cursos profissionais pelo Senai são impulsionadas a partir do que está em falta no setor. A busca destas demandas são realizadas a partir de pesquisa interna, intitulada Mapa do Trabalho, que visa identificar o tipo de profissional em necessidade no mercado industrial. A pesquisa também é realizada em contato com sindicatos do setor.

Regulamentação - A coordenadora de projetos comunitários da Espaço Avançar, Mírian Márcia Santana, explica que os maiores interessados nas vagas são profissionais que já trabalham na área, porém, procuram por certificado para regulamentação de seu trabalho. "No curso de pedreiro, por exemplo, muitos são aprendizes que buscam ascensão na obra", diz a coordenadora.

